سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر تخسر 11 مليار ريال.. وتتراجع بنسبة 2.27% خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:00 م
بورصة قطر تخسر 11 مليار ريال.. وتتراجع بنسبة 2.27% خلال الأسبوع المنتهى بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصة قطر، بنسبة 2.27% خاسراً 237.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10204.62 نقطة، وخسر رأس المال السوقى للبورصة 11.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.347 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.92%.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، نحو 373.66 مليون سهم بقيمة 1.13 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهى، عبر تنفيذ 29.46 ألف صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وتراجع 38 سهماً، ، بينما استقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 5.20%، أعقبه قطاعى العقارات والتأمين بنسبة 3.67%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.32%.
 
 
وتعانى قطر من أزمة اقتصادية، وهو ما ظهر فى تراجع عدد السفن التى استقبلتها الموانئ القطرية، خلال شهر يناير 2020 بنسبة 13.17 % على أساس سنوي، حسب بيان للشركة القطرية لإدارة الموانئ، حيث بلغ عدد السفن المُستقبَلة فى الشهر الماضى 290 سفينة، مقارنة بـ334 سفينة فى يناير 2019 ، موضحا أن عدد السفن التى استقبلتها الموانئ القطرية خلال عام 2019 انخفض بنسبة 14.44 % إلى 4.09 ألف سفينة، مقابل 4.78 ألف سفينة فى عام 2018. 
 
وكان البنك التجارى الدولي، قد خفض الشهر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لدولة قطر خلال 3 سنوات (2019 وحتى 2021) عن توقعات يونيو 2019، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020.
 
وكان تقرير لإحدى القنوات القطرية قد أكدت أن تميم بن حمد أمير الإرهاب وفى ظل توفير كل ما يلزم من أموال من أجل دعم الاقتصاد التركى، والتقرب إلى الديكتاتور العثمانى، لا يلتفت "تميم"، إلى ابناء شعبه وبخاصة المتقاعدين منهم، ومن هم على المعاش ممن أفنوا عمرهم فى خدمة وطنهم، كما أنه يتجاهل تطوير البنية التحتية والطرق والنظام الصحى وغيرها من الأمور الحيوية التى تمس حياة المواطن القطرى بشكل يومى.
 

بورصة قطر

قطر

اقتصاد قطر

قطر للأوراق المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة قطر بنسبة 0.90% بختام تعاملات الأسبوع وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 06 فبراير 2020 01:10 م

تراجع بورصة قطر بنسبة 0.72% بمستهل التعاملات..وبنك قطر يصدر سندات بمليار دولار

الخميس، 06 فبراير 2020 09:55 ص

بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:26 ص

تراجع بورصة قطر بنسبة 1.07% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:17 م

تراجع بورصة قطر بنسبة 0.45% بمستهل التعاملات.. وبنك قطر الأول يشترى عقارا بأمريكا

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة