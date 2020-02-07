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الجمعة، 07 فبراير 2020 06:07 م
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بريطانيا تعلن إنقاذ 131 مهاجرا من مياه القناة الإنجليزية خلال 48 ساعة

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:26 م
بريطانيا تعلن إنقاذ 131 مهاجرا من مياه القناة الإنجليزية خلال 48 ساعة مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت السلطات البريطانية والفرنسية من إنقاذ 131 مهاجرا من الموت غرقًا فى مياه القناة الإنجليزية على فترات مختلفة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأكدت وزارة الداخلية البريطانية - فى تصريحات لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة  أن قواتها الحدودية كانت تتعامل مع ما وصفته بـ "حوادث القوارب الصغيرة المستمرة".


ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر فى مدينة /دوفر/ المطلة على بحر المانش أو القناة الإنجليزية قولها - إن السلطات الإنجليزية أوقفت قاربان فى المياه، أحدهما يحمل على متنه أكثر من 20 شخصا والآخر يحمل ما لا يقل عن 10 أشخاص.


كما تمكنت السلطات الفرنسية من إنقاذ 11 مهاجرا آخرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن أطلقوا نداء استغاثة، وأوضح خفر السواحل فى بيان أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واصفا حالتهما فى وقت الحالى بأنها "بخير وسلام".


ويأتى الحادث بعد أن تم اعتراض 90 مهاجرا على متن ستة سفن فى المياه البريطانية أمس /الخميس/، العدد الذى يعد الأكثر ارتفاعا والذى تم تسجيله خلال يوم واحد.

 

يذكرأن ، قام طالب باقتياد الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس ، إلى اكتشاف مفاجئ، حيث دل الطالب عناصر الأمن على مكان 36 مهاجرا محاصرين في حجرة خفية داخل شاحنة قلابة محملة بالرمال والحصى لكنها متعطلة على الطريق، وقالت الشرطة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة سى إن إن ، إنه تم سحب الشاحنة المعطلة و فور تلقيهم مكالمة هاتفية تفيد بأن هناك أشخاص مختبئين فى مقصورة داخل السيارة.


المملكة المتحدة

مهاجرون

بريطانيا

هجرة

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