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بدء تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:19 م
بدء تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية نتائج الامتحانات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير ولمدة 15 يوم .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأنه تيسيرا علي أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

ويدون الطالب بياناته كاملة "الاسم - المدرسة - رقم الجلوس - مواد التظلم "، وفق النموذج المرفق.

ويتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ويسمح للطالب وولي أمره فقط بالاطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعتمد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 م بنسبة نجاح 81.4 % حيث تقدم لأداء الامتحان 116682 طالب وطالبة حضر منهم 116345 موزعين على 671 لجنة امتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية.

ونتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي أمل للصم للعام الدراسي 2019/2020 م بنسبة نجاح 95.8 % كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 100 %.

كما اعتمد النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 99.4

 

 


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