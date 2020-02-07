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الجمعة، 07 فبراير 2020 10:36 م
خالد صلاح
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باحثون يشككون فى دراسة تربط بين آكل النمل الحرشفى وتفشى فيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 م
باحثون يشككون فى دراسة تربط بين آكل النمل الحرشفى وتفشى فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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شكك باحثون مستقلون، اليوم الجمعة، فى بحث أشار إلى أن تفشى فيروس كورونا فى الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة فى آكل النمل الحرشفي.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى إنها قادت البحث. وذكرت فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم فى سلالة فيروس كورونا الجديد التى تم استخلاصها من حيوان آكل النمل فى الدراسة كان متطابقا بنسبة 99 فى المئة مع السلالة التى رصدت فى البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفى هو العائل الوسيط المرجح للفيروس، لكن جيمس وود، مدير إدارة الطب البيطرى فى جامعة كمبردج قال إن البحث ليس محكما.

وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفى فى التفشى لم تُنشر، باستثناء ما جاء فى إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلا علميا".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووى فيروسى له تسلسل جينى مشابه بأكثر من 99 فى المئة ليس كافيا. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟"

كما قال ديرك فايفر أستاذ الطب البيطرى فى جامعة سيتى فى هونج كونج إن البحث لا يثبت بأى حال وجود صلة بين آكل النمل الحرشفى وتفشى فيروس كورونا الجديد بين البشر.

وقال "لا يمكن استقاء نتائج قاطعة إلا إذا قارنت انتشار (فيروس كورونا) بين أجناس مختلفة بناء على عينات تمثيلية، ومن شبه المؤكد أن تلك لا تعبر عنها".

 


آكل النمل الحرشفى

فيروس كورونا

الصين

أخبار الصين

الخفافيش

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