سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الأفارقة بشرم الشيخ غدا

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:19 ص
انطلاق المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الأفارقة بشرم الشيخ غدا د. السيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق غدا السبت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة، والذى تنظمه نقابة المهن الزراعية المصرية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين خلال الفترة من 8- 10 فبراير الحالى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلى النقابات المهنية والمجتمع المدني بالدول الإفريقية، و25 سفيرا أفريقيا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الزراعة وممثلين لمفوضية الزراعة، والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي، ضمن خطة مصر لتفعيل التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني المصري ونظيرتها في الدول الإفريقية.
 
 
وقال الدكتورسيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، في بيان، أمس، الخميس، إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر الأمن الغذائي في إفريقيا على هامش المؤتمر التأسيسى لاتحاد الزراعيين الإفارقة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتى تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد مؤخرا فى مدينة شرم الشيخ، وهو مؤتمر الأمن الغذائى فى إفريقيا.
 
 
وأكد نقيب الزراعيين، أن الحدث يشكل انطلاقة للتواجد المصرى فى إفريقيا، ودعما للعلاقات بين دول القارة، خاصة أن المَجال الزراعي يعد واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وأن مصر تعمل على تشكيل تحالفات زراعية مع العديد من الدول فى إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية بين دول القارة الإفريقية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها من خلال اتحاد الزراعيين الإفارقة.
 
 
وأضاف"خليفة"، أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق تعاون وتكامل زراعي بين الدول الإفريقية، والاستفادة من الطاقات والامكانيات الزراعية الموجودة فى كل دولة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتنشيط عمليات التبادل التجارى بين دول القارة، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج المحلى لكافة دول القارة.
 
 
وأوضح نقيب الزراعيين، أن دول الجنوب الشرقى والجنوب الإفريقى تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل: "موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، بتسوانا ، وزيمبابوي، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها، مما يشكل فرص عظيمة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة الخضراء التى تزخر بها دول القارة. 
 
 
وأشار"خليفة"، إلى إنه من المتوقع عقب تدشين الاتحاد أن يساهم في تطوير قطاع الزراعة في إفريقيا، حيث سيكون بمثابة حاضنة أعمال لكافة الفئات العاملة بقطاع الزراعة علي مستوي القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة تخصيص مقر دائم للاتحاد، كمساهمة من جمهورية مصر العربية، لتيسير مهامه، كما تتكفل نقابة الزراعيين بالسكرتارية الخاصة بالاتحاد على أن تكون الجمعيات التطوعية الزراعية والتعاونية، وكذلك جمعيات المرأة والشباب بمثابة ركيزة وسند لعمل المهندسين والخبراء الزراعيين والقطاع الخاص.

نقيب الزراعيين

مؤتمر الزراعة

شرم الشيخ

افريقيا

التكامل الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

ننشر الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "الشيخ زايد"

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

زوجة لا تعرف الرحمة.. صرخات رجل: "مراتى" أجبرتنى على دفع ثمن منقولاتها 3 مرات

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

"تنخفض 6 درجات".. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهوية

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

عالم مصرى بجامعة ليولا بشيكاغو يقدم نصائح مهمة لحماية العمود الفقرى من التشوه

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

الزراعة: تحليل عينات منتجات المبيدات المطروحة تأكيدا لمطابقة المواصفات

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

لماذا اعترف عبد الماجد بتبنى الإخوان أفكار دخيلة على الإسلام فى هذا التوقيت؟

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

9 امتيازات وإعفاءات للهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة