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خالد صلاح
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انخفاض مؤشر ستوكس بنسبة 0.2% متأثرا بارتفاع حصيلة وفيات كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:30 ص
انخفاض مؤشر ستوكس بنسبة 0.2% متأثرا بارتفاع حصيلة وفيات كورونا بورصة - أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة، مع تأثر المعنويات سلبا بارتفاع حصيلة وفيات تفشى الفيروس التاجى وسرعة انتشار العدوى.
 
وفى الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.2 بالمئة مع ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 636 وحالات الإصابة المؤكدة فى الصين إلى 31 ألفا و161.
 
ومع إيقاف شركات عديدة العمليات وإغلاقها مكاتبها فى الصين، يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التى قد تنجم عن تعطيلات الإنتاج وسلاسل الإمداد.
 
وتركزت الخسائر فى القطاعات المنكشفة على الصين مثل المواد الأساسية والمنتجات الفاخرة وشركات السيارات، والتى تقلبت بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس.
 
وكان سهم نورسك هيدرو هو الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركة دون التقديرات.
 

الأسهم الأوروبية

كورونا

مؤسر ستوكس

الصين

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