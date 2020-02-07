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انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات الخارج فى تكميلية النواب بالجيزة وملوى

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:15 م
انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات الخارج فى تكميلية النواب بالجيزة وملوى الوطنيه للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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أغلقت منذ قليل لجان التصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الخارج ، حيث تغلق اللجان فى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وتواصل البعثات الدبلوماسية والسفارات فى الخارج غدا السبت اليوم الثانى لعملية الاقتراع، وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وانتظمت عملية التصويت فى اليوم الأول ، اليوم الجمعة ، على مستوى كافة الدول.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على الالتزام بقواعد تصويت المصريين في الخارج، حيث يشترط في الناخب أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين سواء بدائرة الجيزة أو دائرة ملوى وأن يكون حاملا إثبات شخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز له الإدلاء بالصوت مرتين، على أن يقوم بالتصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.

وكانت فترة الصمت الانتخابى بدأت الخميس، وذلك قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع التى تجرى على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

 وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

بينما تضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

وتجرى الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.

 

 

 

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