اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، وحتى الكيلو 75 جنوبا وبرج العرب وبعض القرى المحيطة بها، بسبب توقف محطتى مريوط والكيلو 40 لمياه الشرب.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه جاء نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن الدوائر جهد 66 ك .ف، بالشركة المصرية لنقل الكهرباء نظرا لأعمال الصيانة الطارئة، حيث سيتم إضعاف وانقطاع المياه وذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا، مما يؤدى الى توقف محطات مريوط والكيلو 40، وانقطاع الخدمة عن غرب الإسكندرية العامرية حتى الكيلو 75 جنوبا، وبرج العرب ، والعامرية وتوابعها من قرى النهضة و قرى بنجر السكر و قرى شمال التحرير و العشرة آلاف و البذور و البستان و مدينة النوبارية الجديدة، و قرى فرع 20.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توصيل المياه فور انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الصيانة الخاصة بها، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالى المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم واحتياجاتهم من المياه.

من جهه أخرى، نظمت شركة مياه الإسكندرية القافله المائية والتى شارك فيها خدمة العملاء والمعامل والهندسات والادارة العامة للعلاقات العامة وادارة استطلاع الرأى ورادارتى التوعيه والتسويق ومن الجهات الخارجية التربية والتعليم ووزارة الصحة والأوقاف والكنيسة والمجمعات الاستهلاكية والصرف الصحى وتنظيم الأسرة تحت رعايه المهندس احمد جابر رئيس مجلس اداره الشركه، و تضمنت فاعليات للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك مياه الشرب.

وفى إطار الحملة القومية لترشيد مياه الشرب، قامت إدارة التوعية بتنفيذ إحدى انشطة البرنامج المشترك مع وزارة الشباب والرياضة وقامت بتنفيذ زيارة لمحطة المنشية 2 لطلائع مركز شباب النصر شعبة البيئة و تضمنت الزيارة التعرف على جهود الشركة في تنقيه المياه ومراحلها ودور قطاع المعامل في انتاج مياه الشرب.