سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:30 ص
اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، وحتى الكيلو 75 جنوبا وبرج العرب وبعض القرى المحيطة بها، بسبب توقف محطتى مريوط والكيلو 40 لمياه الشرب.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه جاء نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن الدوائر جهد 66 ك .ف، بالشركة المصرية لنقل الكهرباء نظرا لأعمال الصيانة الطارئة، حيث سيتم إضعاف وانقطاع المياه وذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا، مما يؤدى الى توقف محطات مريوط والكيلو 40، وانقطاع الخدمة عن غرب الإسكندرية العامرية حتى  الكيلو 75 جنوبا، وبرج العرب ، والعامرية وتوابعها من قرى النهضة و قرى بنجر السكر و قرى شمال التحرير و العشرة آلاف و البذور و البستان و مدينة النوبارية الجديدة، و قرى فرع 20.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توصيل المياه فور انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الصيانة الخاصة بها، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالى المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم واحتياجاتهم من المياه.

من جهه أخرى، نظمت شركة مياه الإسكندرية القافله المائية والتى شارك فيها خدمة العملاء والمعامل والهندسات والادارة العامة للعلاقات العامة وادارة استطلاع الرأى ورادارتى التوعيه والتسويق ومن الجهات الخارجية التربية والتعليم ووزارة الصحة والأوقاف والكنيسة والمجمعات الاستهلاكية والصرف الصحى وتنظيم الأسرة تحت رعايه المهندس احمد جابر رئيس مجلس اداره الشركه، و تضمنت فاعليات للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك مياه الشرب.

وفى إطار الحملة القومية لترشيد مياه الشرب، قامت إدارة التوعية بتنفيذ إحدى انشطة البرنامج المشترك مع وزارة الشباب والرياضة وقامت بتنفيذ زيارة لمحطة المنشية 2 لطلائع مركز شباب النصر شعبة البيئة و تضمنت الزيارة التعرف على جهود الشركة في تنقيه المياه ومراحلها ودور قطاع المعامل في انتاج مياه الشرب.

 

 


قطع المياه

الاسكندريه

اخبار عاجله

محافظه الاسكندريه

غسيل الشبكات

اليوم السابع بلس

انقطاع المياه

شركة المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية 4 ساعات نظرا لأعمال الصيانة الطارئة

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال ميديا × أسبوع.. فيديو

قتل فى فراش الزوجية والجدة القاتلة.. حوادث هزت السوشيال ميديا × أسبوع.. فيديو

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

الصحف المصرية.. 20 جلسة حوار مجتمعى لحسم قانون الإدارة المحلية.. السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى لسابق عهده.. عام حافل بالإنجازات من رئاسة السيسى للاتحاد الإفريقى

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة