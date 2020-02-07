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اليوم.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث التقدم فى العلاج الإشعاعى للسرطان

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
اليوم.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث التقدم فى العلاج الإشعاعى للسرطان الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا أ ش أ

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تحتفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، باليوم العالمى لمكافحة مرض السرطان، من خلال تنظيم لقاء حول "الدور الرئيسى للطب النووى والإشعاعى فى علاج سرطان عنق الرحم" وتستمر أعماله يوما واحدا.

ويفتتح اللقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، ويشارك فى أعماله خبراء الصحة البارزين وقيادات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيتم إلقاء الضوء على مساهمة التقنيات النووية فى تشخيص وعلاج سرطان عنق الرحم.

وقالت مصادر فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إنه على الرغم من التقدم الكبير فى الوقاية والعلاج خاصة فى دول العالم المتقدمة، إلا أن سرطان عنق الرحم يتسبب فى وفاة نحو 300 ألف امرأة كل عام فى العالم النامي.

وأوضحت المصادر أن العلاج الإشعاعى هو أداة أساسية فى علاج مرضى السرطان كما يعد طريقة فعالة من حيث التكلفة لعلاج الأورام وتخفيف الألم، لافتا إلى دعم الوكالة الذرية للدول الأعضاء فى جهودها لتحسين الوصول إلى العلاج الإشعاعي.

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العلاج الإشعاعى

السرطان

علاج سرطان

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