الليرة التركية تواصل الهبوط إلى أقل مستوى منذ شهر مايو الماضى

أنقرة أ ش أ

هبطت الليرة التركية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضى، بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزى قد يواصل خفض أسعار الفائدة، وفى الوقت الذى يستعد فيه الجيش التركى لمزيد من المواجهات فى سوريا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الليرة تراجعت 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار، بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش، وتمضى على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومى فى أسابيع.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وكانت الليرة انخفضت 11 بالمئة فى العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكرى تركى فى سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة.