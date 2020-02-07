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الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع زادت حجم سرقات التيار.. وحملات لضبط المخالفين

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:01 م
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع زادت حجم سرقات التيار.. وحملات لضبط المخالفين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حملات مكثفة على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع فى محتلف أنحاء الجمهورية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 لاكتشاف عدد كبير من سارقى التيار الكهربائى من مستخدمى مسبوق الدفع بعدد من شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن بعض شركات توزيع الكهرباء اكتشفت زيادة نسب الفقد "سرقة التيار" فى الشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، موضحاً أنه تبين أن هناك بعض الأحياء التى يزيد فيها أعداد العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت فيها نسب ومعدلات سرقة التيار.

وأشار المصدر، إلى أن بعض المشتركين الذين يخالفون القانون من خلال التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع انتهزوا عدم مرور ممثلى شركة الكهرباء بشكل دورى عليهم مثل مستخدمى العداد التقليدى الذى يمر عليه كشاف الكهرباء شهرياً لتسجيل قرءاة العداد والتأكد من سلامة العداد وعدم التلاعب فيه.

الجدير بالذكر أن هناك حاليا 8 مليون 800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وهناك العديد من المميزات للعدادات مسبوقة الدفع، من بينها أنها  تحقق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة وتقضى  على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

شركات توزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائى

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