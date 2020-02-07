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القوى العاملة تنجح فى حل أزمة 70 عاملا بشركة ملابس ببورسعيد

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:35 ص
القوى العاملة تنجح فى حل أزمة 70 عاملا بشركة ملابس ببورسعيد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تمكنت وزارة القوي العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد، فى حل ازمة 70 عاملا بشركة للملابس الجاهزة، بقسم الأسبراى، بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك بعد أن انتقل مدير المديرية، لمقر الشركة وتفاوض مع إدارتها، وحصل العمال على مطالبهم المشروعة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قام محمد أبو زيد ، مدير إدارة الرعاية، ومحمد علي، رئيس قسم علاقات العمل بالإدارة ، ولمياء  بعيلة، مدير مكتب عمل الجنوب، ونفين لوقا،  مفتش علاقات العمل بالانتقال لمقر المصنع  وتم فض اضراب العمال بعد التفاوض بين ادارة الشركة، وممثلي العمال، وانتظم العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية .

وقد تمثلت مطالب العمال في صرف حافز إنتاج  أسوة بباقي أقسام الإنتاج ، توفير وسيلة مواصلات مناسبة للورديتين الثانية والثالثة ، وزيادة الراتب لمن ينتقل لمرحلة فنية أعلي ، والعناية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بخصوص شفاطات قسم الاسبراي،  عدم التمييز بين الأقسام المختلفة حسب رؤية المدير المختص، وصرف بدل تغيير وردية لعمال القسم.

وتقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الطرفين والتأكد من استمرار العمل بالمصنع.


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