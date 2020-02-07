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القوى العاملة: تعيين 672 شابًا منهم 12 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في البحر الأحمر

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:18 م
القوى العاملة: تعيين 672 شابًا منهم 12 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في البحر الأحمر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد (كعب العمل) المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 660 معينا ذكورًا وإناثا، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 729 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.
 
وأضاف وزير القوى العاملة،  أنه تلقى تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بتوفير 227 فرصة عمل ، وبلغ عدد المعينين من إصحاب الهمم 12 بمنشآت القطاع الخاص.
 
وتابع "عبد الراضي"، أن المديرية قامت باستخراج 538 شهادة مستوى مهارة، ونفس العدد ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته في التحاقه بعمل فني آخر غير الذي يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال يناير 2020.
 
وقال عبد الراضي: إن المديرية بصرف 15 ألف جنيه منح للرعاية الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة منها 2000 جنيه للمواليد، و3000 ألف جنيه للزواج، فضلا عن 10 ألف جنيه للوفاة.
 
وأشار إلي أن المديرية قامت بالتفتيش على 387 منشأة  يعمل بها 7059 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 64 محضرا، كما قامت بالتفيش على 154 منشأة بها 3944 عاملا في مجال السلامة والصحية المهنية، وحررت 38 محضرا.
 
وتابع: أنه تم بحث 81 شكوى في مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 55 شكوى وديا، واتخاذ إجراء قانوني في 26 شكوى، وتم عقد 8 ندوات توعية وتثقيف للعمال في قانون الطفل وحماية حقوق وواجبات العمال ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات والمنشآت .
 
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان

أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد كعب العمل المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 660 معينا ذكورًا

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