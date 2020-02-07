القبض على مسجل خطر ونجله كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على مسجل خطر ونجله لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وانتحال صفة شرطة بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها أن كلا من "ح. س. ا" 60 سنة ( مسجل خطر ) تحت رقم 17026 فئة " ج " سرقات عامة والسابق اتهامه في عدد 17 قضية أخرهم 526 لسنة 2004م الخليفة "سرقة وسائل نقل"، و"ن. ح. س" 16 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " نجل الأول "، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع "وكذا ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، من ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة المعراج ـ المعادي الجديدة دائرة القسم مستقلان السيارة ماركة سوبارو كحلي اللون موديل 2012م والمثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام ر أ 7829 " قيادة الأول ـ ولا يحمل ثمة تراخيص "، وبحوزة المتهم الأول كارنية صادر من وزارة الداخلية وبالكشف الفني على اللوحات المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة هيونداي أكسنت موديل 2001م كحلي اللون ملك المدعوة" ن. ل" 48 سنة ومقيمة الدقي / جيزة والمبلغ بفقدها في المحضر ر قم 17192 لسنة 2019م الدقي / جيزة.

وبالكشف الفني على السيارة برقمي الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ي ج 9165 00 والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 19258 لسنة 2017م الوراق / جيزة وبتاريخ 11/11/2017م بلاغ من"ا. ع. م" 40 سنة ومقيم وراق الحضر / جيزة.

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، وأقرا بأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي وقيامهما بسرقة اللوحات المعدنية المضبوطة بقصد تثبيتها على السيارة لعدم الاستدلال عليهما، وأضاف الأول بسرقة الكارنية المضبوط بحوزته من داخل السيارة رقم أ ن 2637 ماركة نيسان موديل 2011م، اثناء توقفها بمنطقة 6 أكتوبر أول / جيزة، والمحرر بشأنه المحضر رقم 1518 لسنة 2018م 6 أكتوبر أول / جيزة وقيامه بتثبيت صورته الشخصية عليه بقصد انتحال صفة رجل شرطة لتسهيل مروره من الأكمنة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وكذا ارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل سيارات بإسلوب " كسر الزجاج ".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بشارع المدبح ـ العمرانية / جيزة، كما تم بإرشادهما ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية" "ب. ي. م" 19 سنة صاحب محل لصيانة أجهزة الكمبيوتر بمنطقة كعابيش الهرم / جيزة ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، كما تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 14.800 جنيه من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.