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القبض على مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية "بالوعات" الصرف بمدينة نصر

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:20 م
القبض على مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية "بالوعات" الصرف بمدينة نصر حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، أمكن ضبط 3 منهم، وبحوزة أحدهم (زى فسفورى اللون "خاص بالعمال")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث  بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب"توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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مدينة نصر

امن القاهرة

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