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القبض على عاطلين أثناء سرقتهما حقيبة سيدة فى المنوفية

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:17 ص
القبض على عاطلين أثناء سرقتهما حقيبة سيدة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بمساعدة الأهالى من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة حقيبة سيدة بشارع باربس بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ مباحث قسم شرطة شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة حقيبة سيدة بشارع باربس بالمدينة، بمساعدة الأهالى.

وبسؤال أصحاب المحلات بالشارع أقروا أنه أثناء سير فتاة وصديقتها حاول شابان سرقتها وحاولت منعهما فسقطت على الأرض وحدثت إصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، بقيادة الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، تمكنوا من من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمدينة شبين الكوم .

تلقى العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بلاغا بورود معلومات للرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، مفادها أن "عماد.س.م" 33 سنة عاطل مقيم الحى الغربى شبين الكوم، و"سعد.ر.س" 28 سنة عاطل مقيم الحى الغربى شبين الكوم، و"محمد.ا.ع" 32 سنة عاطل مقيم الحى الغربى شبين الكوم، و"محمد.م.ع" 31 سنة عاطل مقيم كفر داوود مركز السادات كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية، وقاموا بارتكاب 9 وقائع سرقة درجات بخارية بمدينة شبين الكوم ودائرة قسم سرس الليان ودائرة قسم منوف ودائرة مركز منوف ودائرة مركز اشمون ومركز زفتى الغربية، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبتهم وبحوزتهم الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها .

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية برقم 13996 لسنة 2020 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، كما قررت نيابة بندر شبين الكوم نيابة بمحافظة المنوفية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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