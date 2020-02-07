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القبض على سائق صدم سيارة ضابط مرور حاول استيقافه بوسط البلد

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:47 ص
القبض على سائق صدم سيارة ضابط مرور حاول استيقافه بوسط البلد حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته السوزوكى أثناء هروبه من المطاردة بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد، فيما نقل المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى الرعاية الصحية، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا بوجود مصاب بأحد الميادين بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الرائد عمرو محارب بكسور وكدمات ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة أثناء محاولته استيقاف سيارة سوزوكى، فصدمه قائدها ولاذا بالفرار.

قام رجال الأمن بمساعدة الأهالى بمطاردة وضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وعززت، اليوم الجمعة  الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.


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