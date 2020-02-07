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القبض على سائقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بحدائق القبة

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:07 م
القبض على سائقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بحدائق القبة حبس_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على سائقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بحدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفادها ورود معلومات لضباط  قسم مكافحة سرقات السيارات، مفادها أن كلاً من "خ. ص" ،  40  سنة، سائق   والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 6671 لسنة 2014م 6 أكتوبر ثان / جيزة " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في  7 حكم حبس جزئي "سرقة " بإجمالي حبس 5 سنوات و6 شهور، و "م. ك" ، 43 سنة، سائق والسابق اتهامه في القضية رقم 3465 لسنة 2016م الشيخ زايد / جيزة " أموال عامة " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5379 لسنة 2017م الشيخ زايد / جيزة " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنتين، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع .

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، حال استقلالهما السيارة رقم د ل ج 987 ماركة  كيا برايد كحلي اللون موديل 1996م والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 894 لسنة 2020م    جنح مصر الجديدة بتاريخ 29/1/2020م بلاغ"و. ا" ،  59 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة .

 

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بإسلوب "المفتاح المصطنع" وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة  اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر اللازمة،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مباحث القاهرة

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سرقة سيارات

تشكيل عصابى

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