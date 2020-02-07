"الصحة العالمية": تعثر انطلاق طائرة أممية تقل مرضى من صنعاء لأسباب فنية

عدن أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تعثر انطلاق ثان رحلات الجسر الطبى الجوى من مطار صنعاء، مبررة ذلك بـ"أسباب فنية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت المنظمة - فى تغريدة نشرتها على موقع مكتبها فى اليمن على "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - "مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوى الطبى اليوم كما هو مخطط لها، وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها فى وقت لاحق". كما أكدت التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذى يحتاجونه.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت قد ذكرت أن منظمة الصحة العالمية ألغت رحلات "طائرات الرحمة" من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية بعد تعطيل ميليشيات الحوثى الجسر الجوى الذى أطلقه تحالف دعم الشرعية كمبادرة إنسانية، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفى 3 فبراير أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الانقلابيين، تقل مرضى يمنيين لتلقى العلاج فى الخارج، بأول رحلة فى إطار جسر جوى لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوى إلى عمّان.

إلى ذلك ذكر بيان أممى أن الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوى الطبي، والتى نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية، تألفت من 30 شخصاً، إضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمّان.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أطلق الأسبوع الماضى جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج فى الخارج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثتهم. وأطلق على الطائرات التى ستستخدم فى جسر الإخلاء الجوى اسم "طائرات الرحمة".

كما أكد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركى المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتى ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمنى الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية".