السياحة والمصايف بالإسكندرية : إطلاق تطبيق جديد بقوائم أسعار الكافتيريات لعدم الاستغلال

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، عن إنطلاق تطبيقها علي الموبايل ، سيضم قوائم الاسعار التي تم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية والمنشأة السياحية أو الكافتيريا ، لتصبح تلك الأسعار في متناول يد المواطن ، لقيامه بإجراء المقارنات بين تلك الأسعار المعتمدة والاخري التي تتعامل بها المنشأة وعدم إستغلال المواطنين أو المغالاة فى الأسعار.

وأشار اللواء جمالد رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن الإدارة المركزية قد أخذت علي عاتقها مهمة ضبط الاسعار في الكافيهات والمحال العامة والكافتريات لما تلاحظ مؤخرا من انفلات الاسعار وكثرة الشكاوي وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها تحت مسميات مختلفة لتحصيل وكسب اقصي قيمة مالية بفرض رسوم اضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة او بالمغالاة في الاسعار وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن أو استغلالا لشعوره بالحرج من مراجعة مسئولي تلك المنشآت.

وأشار اللواء جمال رشاد فى تصريحات صحفية اليوم ، إلى أنه تم تكثيف المرور وبشكل يومي علي معظم منشآت المحافظة والاستجابة لكافة الشكاوي الواردة للادارة بفحصها واتخاذ مايلزم ، وتحرر بذلك المئات من المحاضر التي يتم تسليمها لأقسام الشرطة المختلفة التي تعرضها بدورها علي النيابات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد أن الإدارة تواصل دورها بإعادة المرور المستمر علي تلك المنشآت للتأكد من تمام التزامها ، ومنها من يلتزم فنوجه له الشكر لالتزامه تشجيعا له وللآخرين ومنها من يصر علي المخالفة.

وقال اللواء جمال رشاد:" نتوجه للمنشآت الغير ملتزمة والتي لا تهتم ولا تكترث لإجراءاتنا القانونية رسالة ، بأننا لن نتوقف عن مهمتنا وسنستمر في دورنا في توعية المواطنين وتكثيف التواصل معهم وتسليط الضوء علي من لم يلتزم من تلك المنشآت حتي يتحقق الالتزام من الجميع بالضوابط واللوائح التي ينبغي أن يتم إحترامها والعمل بها ".



