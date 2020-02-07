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"السكة الحديد " تخصص 3 أرقام تليفون لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:26 م
"السكة الحديد " تخصص 3 أرقام تليفون لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استعدادها لتلقى كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات، وكذلك الشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على أرقام التليفونات الأتية : 01220008807 — 01220008806 — 01274422925

كانت هيئة السكة الحديد ، بدأت السبت الماضى تطبيق التعديلات التى أدخلتها على نظام حجز تذاكر القطارات وقواعد التراجع عن السفر وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها، حيث أرسلت منشورًا بالقواعد الجديدة إلى إدارات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والشئون المالية وأجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة للعلم والتنفيذ لما تضمنته القواعد الجديدة.

وتضمنت التعديلات الجديدة رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها لتصل إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ24 ساعة، وتصل إلى 25% فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ48 ساعة بدلاً من 20% المتبع قبل صدور هذا القرار، حيث يتم خصم الجزء المقتطع من قيمة التذكرة كمصاريف إدارية، مع جبر المبلغ الناتج الواجب رده للركاب لأقرب واحد جنيه لصالح هيئة السكة الحديد.

وأصدرت هيئة السكة الحديد ، تعليمات لإدارة الحاسب الآلى بها بتعديل نسبة رد التذاكر قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة لتصبح نسبة الخصم 25% من قيمة التذكرة بدلاً من 20%، وتسجيل نسبة خصم 50% من قيمة التذكرة فى حالة رد التذاكر قبل السفر بـ24 ساعة، حيث لم يكن متاحًا قبل هذا القرار رد التذاكر قبل السفر بفترة 24 ساعة أو أقل من 48 ساعة.

 

 


 


السكة الحديدة

ارقام

استفسارات المواطنين

مواعيد قيام القطارات

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