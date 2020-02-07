السفير الصينى بالقاهرة: الجيش الصينى يحاول محاصرة فيروس كورونا فى ووهان.. فيديو

ماجد تمراز

قال السفير الصينى فى القاهرة لياو لى شيانج، إن مدينة ووهان هي مصدر انتشار فيروس الكورونا، وهي مدينة واقعة في إحدى المقاطعات الكبرى في الصين، ويمكن أن نقول أن الغالبية العظمى بنسبة بلغت 90% من الإصابات بالفيروس وقعت داخل المدينة، وأن أعداد الإصابات في باقي المقاطعات قليلة للغاية وتكاد تكون معدومة، مؤكدا على أن الرئيس الصيني يقود معركة ضد انتشار الكورونا، بجانب الشعب الصيني الذي توحد لمواجهة الفيروس.

وأضاف السفير الصيني في القاهرة، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يعرض على قناة dmc، أن هناك إنجاز كبير حققه الصينيون في مواجهة انتشار فيروس الكورونا، وتطوير سريع في الحد من الإصابات والوقابة منها، وأن الجيش الصيني شارك في المعركة ضد الفيروس وحصاره ومنع انتشاره، ومنع انتشاره في نطاقات أوسع، مع محاولة الاهتمام بالمصابين.

وأكد السفير الصيني في القاهرة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة للصينين المقيمين في مصر، وقمنا بأخذ العديد من الاجراءات الصارمة لحماية هؤلاء الصينين المقيمين فى مصر مثل السائحين أو العاملين في بعض الشركات والسفارة الصينية قد أصدرت عدد من الاجراءات منها منع سفر اى شخص صينى الى مصر يعانى من السعال او الحمى وارتفاع درجة الحرارة لحماية الشعبين المصري والصيني.