سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": لم نرصد دخول أسراب جراد ولجان للمسح والاستكشاف ومكافحة الحوريات

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:05 م
"الزراعة": لم نرصد دخول أسراب جراد ولجان للمسح والاستكشاف ومكافحة الحوريات الجراد الصحراوى- صورة ارشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة   في إدارة مكافحة   الجراد  التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية  ، و بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى ، كأجراء احترازى لمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى، بالإضافة  مكافحة  اى تجمعات لحوريات  الجراد   بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية،  خاصة بعد سقوط الامطار  والتى  نتج عنها كساء  اخضر ،  وهو الجاذب للجراد الذى  يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

قال  المهندس  مصطفى سعودى  مدير عام  مكافحة الجراد  بوزارة  الزراعة ، فى تصريحات لـ  " اليوم السابع "، إن لجان مسح واستكشاف  الجراد لم ترصد اى  اسراب دخلت  الى الاراضى المصرية  من على الحدود المصرية ، مضيفا أن   هناك لجان   تعمل حاليا   على   مكافحة تجمعات  فردية لحوريات الجراد  بمنطقة  الشيخ الشاذلى ، و الوضع  أمن ،و لجان  مسح واستكشاف  للجراد الصحراوى تعمل دوريا  كإجراء  احترازى ، بعدة مناطق حدودية  خاصة بعد هطول الامطار   الفترة الماضية التى  نتج عنها كساء اخضر   وهو المصدر الرئيسى لتغذية الجراد الصحراوى .

 وأضاف مدير عام  مكافحة الجراد  بوزارة  الزراعة،أن فرق مكافحة الجراد  تعمل  حاليا  بالمسح والاستكشاف بالمنطقة  الشرقية الجنوبية " حلايب ، وأبو رماد ، وحماطة ، ومرسى علم ، وابو سمبل، وبالمنطقة الشمالية الغربية ، سيوة ، والسلوم  ، وشرق العوينات والواحات البحرية  ، ومتابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة  فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد  الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتحاذ   عدة  إجراءات متبعة  تعمل عليها  الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من  تجمعات أو  اسراب  للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات

  أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى ، أنه يوجد  55 قاعدة مجهزة  منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع  الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات  من خلال الغرفة المركزية الرئاسية  بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ،  واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقي و النطاط .

 


حوريات الجراد

مسح للجراد

مكافحة الجراد

اخبار اليوم

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الوزن لا يزيد عن ناتج طرح 100 سم من الطول شرط للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة