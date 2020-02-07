"الزراعة": لم نرصد دخول أسراب جراد ولجان للمسح والاستكشاف ومكافحة الحوريات

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في إدارة مكافحة الجراد التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، و بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى ، كأجراء احترازى لمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى، بالإضافة مكافحة اى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الامطار والتى نتج عنها كساء اخضر ، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

قال المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن لجان مسح واستكشاف الجراد لم ترصد اى اسراب دخلت الى الاراضى المصرية من على الحدود المصرية ، مضيفا أن هناك لجان تعمل حاليا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى ، و الوضع أمن ،و لجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى ، بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الامطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء اخضر وهو المصدر الرئيسى لتغذية الجراد الصحراوى .

وأضاف مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة،أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بالمنطقة الشرقية الجنوبية " حلايب ، وأبو رماد ، وحماطة ، ومرسى علم ، وابو سمبل، وبالمنطقة الشمالية الغربية ، سيوة ، والسلوم ، وشرق العوينات والواحات البحرية ، ومتابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتحاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات

أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى ، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقي و النطاط .