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"الزراعة": حملات يومية لتتبع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية غير المسجلة

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:00 ص
"الزراعة": حملات يومية لتتبع مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية غير المسجلة وزارة الزراعة - ارشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،ممثلة في الهيئة العامة للخدمات  البيطرية ،  ومديريات  الطب البيطرى  بمحافظات الجمهورية، تكثيف الحملات الرقابية اليومية  على العيادات البيطرية  وبيع وتداول واللقاحات البيطرية  بالمحافظات  لضبط المحظور  ومجهول المصدر  والغير مسجلة ، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية  للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

 وتواصل  الهيئة العامة للخدمات البيطرية  بالتعاون  مع مديريات الطب البيطري  بالمحافظات وشرطة المسطحات المائية  ، المرور والتفتيش على مركز بيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات ، رصد المركز المخالفة   التي  تعمل  بدون ترخيص ـ او وجود ادوية منتهية الصلاحية ، وادوية محظورة او مجهولة المصدر  ـ واتخاذ كافة الإجراءات  القانونية  بعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتورعبد الحكيم محمود ،رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن هناك تكليفات  من قبل وزارة  الزراعة، بالعمل على تكثيف الحملات الرقابية  على  العيادات البيطرية  وبيع وتداول واللقاحات البيطرية  بالمحافظات  لضبط المحظور  ومجهول المصدر ، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية  للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة.

 وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، مشير إلى أن هناك  تتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.


الإنتاج الحيوانى

اللقاحات البيطرية

الخدمات البيطرية

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