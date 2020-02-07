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"الزراعة" تناشد مربى الماشية الإبلاغ عن إصابات للجلد العقدى..اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:15 م
"الزراعة" تناشد مربى الماشية الإبلاغ عن إصابات للجلد العقدى..اعرف التفاصيل الماشية- أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، استمرار أعمال حملات تحصين  الماشية  ضد مرض الجلد العقدى والتى تستمر لمدة شهر خلال فبراير الحالي فى جميع محافظات الجمهورية، وناشدت هيئة الخدمات البيطرية  المربيين بالإبلاغ عن ظهور اي حالة اصابة وتوخي الحذر بالطرق الوقائية مثل العزل والعلاج والتحصين حيث يتوافر بسعر رمزي من خلال لجان التحصين بمعرفة الاطباء البيطريين.

قال  الدكتور عبد الحكيم  محمود رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،   فى  تصريحات  لـ  "اليوم السابع "،  إن هناك تكليفات  من قبل السيد القصير،وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بالمتابعة الدورية  لحماية الثروة الحيوانية   من اى من الامراض التي تشكل تهديدا  لها ، حيث  تم   اطلاق حملة جديدة للتحصين  ضد مرض   الجلد العقدى وجدرى الأغنام  تستمر  طوال الشهر الجارى  ، مناشدة   جميع المربيين  أصحاب الثروة الحيوانية  خاصة " الابقار "  ضرورة الاستجابة  لتلك الحملة ،  مؤكدة توفير جميع  التحصينات  والمستلزمات وتوفير  سن  بيطرى لكل حيوان ، ومنع استخدام اى سن لأكثر  من حيوان ، وهدف الحملة  الحفاظا على الابقار

 وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الاسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية وعلى حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من اسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر وعدم دخول القطعان الا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوم ، وتتولى لجان التحصين القيام بتحصين المزارع ومن منزل لمنزل وبالكمائن الحدودية لمنع اى سيارات محملة بالحيوانات الا بعد فحصها وتحصينها وذلك لاحكام السيطرة على دخول المرض الى داخل المحافظات.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن برامج للتوعية الإرشادية اللازمة للمربي وطرق الامن والامان الحيوي حيث تتركز خطورة المرض فى انخفاض معدل الانتاج نتيجة ارتفاع درجة حرارة الحيوان الى 41 درجة مئوية المصابة والتهاب الجيوب الانفية والتهاب ملتحمة العين مسببة دموع غريزة وعمى وافراز غزير للعاب وهى عوامل تؤدي الى نقص شديد فى الوزن وظهور اورام اوديمية بمنطقة اسفل البطن ومع قلة ادار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

 

الجلد العقدى

الخدمات البيطرية

تحصين الماشية

اخبار الوم

اخبار مصر

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