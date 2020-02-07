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الدفاع الروسية: منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لقصف المسلحين

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:00 م
الدفاع الروسية: منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لقصف المسلحين جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، يورى بورينكوف، أن 17 بلدة وقرية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لقصف المسلحين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، قوله إن العسكريين الروس رصدوا 25 عملية قصف استهدفت بلدات وقرى فى محافظات اللاذقية وإدلب وحماة.

وأفاد بورينكوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورية فى مسارات مخطط لها، وأن جميع الفعاليات الخاصة بالدوريات جرت وفقا للخطط المعتمدة وبدون حوادث، بالإضافة إلى مواصلة الدوريات الجوية الحربية الروسية.

ولفت المسؤول العسكرى إلى أن ممثلى المركز الروسى أجروا أربعة فعاليات إنسانية فى أرياف حلب والرقة والحسكة، جرى خلالها توزيع 1000 سلة غذائية على المحتاجين، يبلغ وزنها الإجمالى 3.6 طن.

 


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إدلب

قصف المسلحين

سوريا

روسيا

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