الخارجية الأمريكية: إقلاع طائرتين من ووهان بالصين إلى الولايات المتحدة

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرتين غادرتا مدينة ووهان بالصين في طريقهما إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولم تذكر وزارة الخارجية في بيانها الصادر أمس الخميس كم عدد المغادرين على متن الطائرتين أو أين ستهبطان في الولايات المتحدة.

فى السياق نفسه، أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 630 على الأقل.

وكانت وزارة النقل الصينية، ذكرت اليوم الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي .