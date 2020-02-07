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الخارجية الأمريكية: إقلاع طائرتين من ووهان بالصين إلى الولايات المتحدة

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:02 ص
الخارجية الأمريكية: إقلاع طائرتين من ووهان بالصين إلى الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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 قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرتين غادرتا مدينة ووهان بالصين في طريقهما إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ولم تذكر وزارة الخارجية في بيانها الصادر أمس الخميس كم عدد المغادرين على متن الطائرتين أو أين ستهبطان في الولايات المتحدة.

فى السياق نفسه، أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 630 على الأقل.

وكانت وزارة النقل الصينية، ذكرت اليوم الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.
وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.
 

 

 


وزارة الخارجية الأمريكية

إقليم ووهان

كورونا

فيروس كورونا

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