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الحكومة ترد على شائعة اعتزامها خصخصة شركات القطن

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:34 ص
الحكومة ترد على شائعة اعتزامها خصخصة شركات القطن رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة، مُشددةً على أنه تم البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمى فى تلك الصناعة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه من المقرر أن تعمل المحالج الجديدة، (11 محلجاً)، بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية (25 محلجاً)، لتبلغ كمية الأقطان التي يتم حلجها 4.4 مليون قنطار/سنة، مقارنة بـ  1.5 مليون قنطار/سنة، للمحالج القديمة القائمة حالياً، في حين تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي250 مليون جنيه، لإنتاج قطن خال من الشوائب تماماً، كما تم الانتهاء من إجراء التجارب للماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحرى)، حيث أثبتت كفاءة فى التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصرى، فضلاً عن استهلاك المحلج المطور طاقة أقل من المحالج القديمة.

 


المحالج

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