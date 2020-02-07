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خالد صلاح
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الحكومة اليمنية تطلب نقل البعثة الأممية من الحديدة لمنطقة محايدة تجنبا للحوثيين

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
الحكومة اليمنية تطلب نقل البعثة الأممية من الحديدة لمنطقة محايدة تجنبا للحوثيين معمر الأريانى
صنعاء أ ش أ

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طالب فريق الحكومة اليمنية الشرعية فى بعثة الرقابة الأممية لاتفاق الحديدة، نقل مقر البعثة من مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، تجنبا لمضايقات وقيود الميليشيات الحوثية على البعثة الأممية.

وقدم الفريق الحكومى برئاسة اللواء محمد عيضه لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة - وفقا لقناة " العربية الإخبارية" اليوم الخميس- قائمة بخروقات ميليشيا الحوثى فى الحديدة، كما سلم الفريق رئيس بعثة المراقبين قائمة بالاستحداثات العسكرية للميليشيات الحوثية فى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، التى تنتهك الاتفاق الذى أبرمته الحكومة اليمنية برعاية أممية مع الميليشيا أواخر عام 2018 فى العاصمة السويدية ستوكهولم.

ودعا الفريق الحكومى إلى نزول لجنة ثلاثية من القوات الحكومية والميليشيا والمراقبين الدوليين إلى الميدان لإزالة هذه الاستحداثات.

 


الحكومة اليمنية

اليمن

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البعثة الأممية

مضايقات الحوثيين

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