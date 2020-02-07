التليفزيون الصينى يشيد بالدعم المصرى الكبير فى مواجهة أزمة فيروس كورونا

بكين أ ش أ

أشادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية CGTN، بمتانة العلاقات المصرية الصينية، والدعم المصرى الكبير للصين خلال مواجهتها أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وجاءت أزمة "كورونا" لتختبر متانة هذه الشراكة.

وعرضت القناة الرسمية للتلفزيون الصينى خلال نشراتها الرئيسية صور المساعدات الوقائية الطبية التى أرسلتها مصر إلى الصين.

كما أجرت الشبكة الصينية ضمن نشراتها الرئيسية، باللغتين الإنجليزية والعربية حوارا مع المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نقل خلاله كل مشاعر المساندة من جانب الحكومة المصرية إلى حكومة جمهورية الصين والشعب الصين الصديق، معربًا عن التقدير للجهود التى تبذلها الصين لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد .. مشيرا إلى أن الدولة المصرية ترى أن الصين تدافع عن العالم ضد خطر فيروس "كورونا".

ورداً على سؤال حول احتمال إرسال مساعدات مصرية أخرى للصين، أجاب المستشار نادر سعد قائلا إن "الحكومة المصرية لن تدخر جهدًا فى مساندة الصين، فى إطار الموارد المتاحة لدينا، ووفقا لما قد يحتاجه الأصدقاء فى الصين" .. مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوجيه بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية على متن الطائرة التى نقلت المصريين من ووهان.

وأضاف المستشار نادر سعد، فى حواره لشبكة التليفزيون الصيني، أن الاستجابة الصينية للطلب المصرى بعودة من يرغب من الجالية المصرية فى ووهان كانت متوقعة على دولة صديقة كالصين، فقد تلقينا ردًا فوريًا بالموافقة على تقديم كافة التسهيلات لنقل المصريين من ووهان، ونحن فى مصر ممتنون لذلك.