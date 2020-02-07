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التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:00 ص
التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط لاختيار العاملين من أولياء الأمور فى مهنة التدريس بشكل تطوعى، موضحة أن الاختيار لا يتم بشكل عشوائى.
 
وأوضحت المصادر أنه ضمن ضوابط الاختيار الحصول على الموافقة الأمنية لأن من يعمل فى مهمة التدريس يجب أن لا ينتمي إلى فكر أو حزب معين، إضافة إلى أن يكون تخصصة مطلوب أو به عجز فى المدرسة التى تقدم فيها للعمل وإحضار صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومى وجواب من المدرسة وتوجه الطلبات إلى الإدارة التعليمية وليست المدرسة للحصول على موافقة الإدارة التعليمية.
 
كان  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على السماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.
 
ووجهت الوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.
 
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التى يرغب العمل بها، وذلك فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
 
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
 
الجدير  بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن التعاقد مع 120 الف معلم ومن المقرر أن يتم البدء فى التعاقد خلال الفترة المقبلة.


 


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