التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ووجهت الوزارة، مديرى المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية فى كل تخصص.

كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التى يرغب العمل بها، وذلك فى ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن التعاقد مع 120 الف معلم ومن المقرر أن يتم البدء فى التعاقد خلال الفترة المقبلة.