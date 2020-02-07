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الاستخبارات العراقية: ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها غربى الأنبار

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:49 م
الاستخبارات العراقية: ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها غربى الأنبار عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط شاحنة مفخخة وتفجيرها تحت السيطرة فى قضاء الرطبة غربى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية - أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الأولى وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٣ من الوصول إلى شاحنة مفخخة بعبوات على شكل جلكانات معبأة بمادة الc4 فى قضاء الرطبة".

وأضافت المديرية، أنها "قامت وبمساعدة الجهد الهندسى للفرقة بتفجيرها (الشاحنة المفخخة) تحت السيطرة ودون حدوث أضرار".

 


الاستخبارات العراقية

ضبط شاحنة مفخخة

الأنبار

العراق

أخبار العراق

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