الازهر يدعو معلميه للمشاركة فى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

كتب لؤى على

دعا الأزهر الشريف معلمى ومعلمات المعاهد الأزهرية ( الابتدائية – الإعدادية – الثانوية ) للمشاركة فى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى للعام الدراسي 2019/2020م - الدروة الثالثة ،و ذلك فى إطار استمرار التعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة و مصر واستكمالًا للمشاريع العملاقة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة التعليم، والقراءة كأحد أهم أدوات التعليم.

انطلقت الدورة الثالثة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي ( دول مجلس التعاون الخليجي ) ولأول مرة بمصر والمملكة الأردنية الشقيقة ، وقد أشاد فضيلة الإمام الأكبر بجائزة محمد بن زايد وأكد أنها خطوة على طريق إصلاح التعليم وأنها ملهمة لما بها من دافع لترغيب المعلم في تطوير نفسه بما ينعكس على النهوض بالعملية التعليمية في المقام الأول كما أكد فضيلة الإمام أن الأزهر الشريف مليء بالمواهب والكفاءات التي أسهمت في إثراء العملية التعليمية في مصر والعالم العربي .

معايير الجائزة :

خمسة معايير رئيسة وهي ( التميز في الإنجاز- الإبداع والابتكار- التطوير والتعليم المستدام – المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني- الريادة المجتمعية والمهنية)، ويتضمن كل معيار من المعايير الرئيسة عددا من المعايير الفرعية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بالجائزة ومعاييرها وشروطها العامة والفنية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، علما بأن أخر موعد للتقديم للجائزة 15/3/2020، و للدعم الفني من الأزهر الشريف :بعد زيارة الموقع الخاص بالجائزة، والاطلاع على التفاصيل كافة وقبل التسجيل ( يمكن التواصل مع الرقم 01063787703 ) للدعم والتوجيه .

ضوابط مهمة خاصة بالراغبين فى التقدم من معلمى ومعلمات الأزهر الشريف

على الراغبين فى التقدم قبل البدء فى إجراءات التسجيل ورفع الشواهد من مرفقات وخلافه على موقع الجائزة، ضرورة القيام بما يلي :

1 - تجهيزملف يتضمن:

أ- السيرة الذاتية طبقا للنموذج المرفق (مرفق 1)

ب- رؤية المعلم ومقترحاته فى تطوير ذاته ونطاق عمله.

جـ- مبادرات المعلم التي قام بتنفيذها أو شارك فيها، أويرغب في تنفيذها.

2- الالتزام بإرسال الملف المذكور بالبند (1) على الواتس الخاص برقم الدعم الفني المشار إليه بعاليه بعد تحويله إلى صيغة

وذلك في موعد أقصاه 28/2/2020، مع ضرورة تعبئة النموذج المرفق (مرفق 2) و الذى يوضح مدى تحقيق المعايير، ولن يتم النظر إلى أي ملفات ترسل بعد هذا التاريخ .

3- يتم موافاة قطاع المعاهد الأزهرية بما يفيد التسجيل وتاريخه وتسلم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية (على إسطوانة مدمجة) يدويا( بنفسه ودون تفويض ) لمكتب فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، على أن يتضمن كلمة " تم التسجيل بنجاح"،وبيان حالة للمعلم ( حديث ومعتمد )، حيث إن اللجنة القائمة على الجائزة تقوم بالاستعلام من الأزهر الشريف عن المتقدمين.