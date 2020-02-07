الأوقاف​ تفتتح 25 مسجدا ​عقب صلاة الجمعة ضمن 100 مسجد فى فبراير الجارى.. صور

كتب - إسماعيل رفعت

تفتتح وزارة الأوقاف، 25 مسجدا عقب صلاة الجمعة ضمن خطتها لشهر فبراير الجارى بافتتاح 100 مسجد، حيث ​صرح الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، فى وزارة الأوقاف، أن الوزارة خلال شهر فبراير 2020 ستتولى فرش وافتتاح (100) مسجد تم إحلالها وتجديدها، منها (71) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و(28) مسجدًا بالجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة، وسيتم فرشها جميعها بمعرفة الوزارة وعلى نفقتها.