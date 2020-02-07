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"الأنفلونزا ب" فيروس شائع فى الشتاء.. اعرف إزاى تحمى نفسك؟

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 ص
"الأنفلونزا ب" فيروس شائع فى الشتاء.. اعرف إزاى تحمى نفسك؟ الأنفلونزا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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هناك 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا التى تنتشر فى موسم الأنفلونزا كل شتاء، وهذه الأنواع  A و B و C و D، وظهرت الأنفلونزا ب - وهي سلالة من فيروس الأنفلونزا التي تظهر عادة في وقت متأخر من موسم الأنفلونزا، مبكراً هذا العام بحسب ما ذكر موقع Lab tests online.

فيروس الانفلونزا ب
فيروس الانفلونزا ب

ووفقاً لمركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "CDC" فإن الأنفلونزا ب عادة ما تصيب الأطفال والشباب ولا تظهر حتى فبراير أو مارس، لكن البيانات من المختبرات السريرية التي يستخدمها مركز السيطرة على الأمراض لمراقبة نشاط الأنفلونزا تظهر أنه بين 29 سبتمبر و 21 ديسمبر، كانت الأنفلونزا B موجودة في حوالي 71 ٪ من عينات الأنفلونزا الإيجابية، في حين أن 29 ٪ من عينات الأنفلونزا الإيجابية كانت لديها الأنفلونزا A .

والسبب في الوجود المبكر لنسبة كبيرة من حالات الأنفلونزا B لا يزال غير واضح، حيث لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن الإنفلونزا بدأت في وقت مبكر عن المعتاد في عام 2019، بداية من جنوب الولايات المتحدة.

وقدرت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) فى موسم الأنفلونزا من يوم 3 يناير إصابة 6.4 مليون أمريكي أصيبوا بالأنفلونزا A و B ، مما تسبب في 55000 من المستشفيات و 2900 حالة وفاة.

انفلونزا ب
انفلونزا ب

تشخيص الانفلونزا

يمكن للعاملين في مجال الطب في كثير من الأحيان تشخيص وعلاج الإنفلونزا دون إجراء اختبارات على الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض الأنفلونزا.

ومع ذلك، غالباً ما يطلب الأطباء إجراء اختبارات الإنفلونزا للمرضى في المستشفيات والأشخاص المعرضين لخطر كبير بسبب المضاعفات القاتلة أحيانًا للأنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي.

الوقاية من الأنفلونزا

الوقاية الأكثر فعالية من فيروس أنفلونزا هي تطعيم  الأنفلونزا السنوي، ويجب أن يحصل معظم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر على لقاح الأنفلونزا.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه البيض ومكونات اللقاح الأخرى باستشارة الطبيب قبل الحصول على اللقاح.

لقاحات الأنفلونزا الحالية تحمي من عدة أنواع فرعية من الأنفلونزا A وكذلك الأنفلونزا B ولها فعالية تتراوح بين 40 ٪ إلى 60 ٪.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص الذين يتلقون التطعيم ربما لا يزالون يصابون بالإنفلونزا، فإن التطعيم قد يجعل المرض أقل حدة.

جهود الوقاية الأخرى تساعد على وقف انتشار الأنفلونزا، وتشمل الابتعاد عن الأشخاص المرضى، البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً، وتغطية الفم أثناء السعال والعطس، وغسل اليدين بشكل متكرر.

الأشخاص الذين يعانون من الأنفلونزا يكونوا أكثر عدوى في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد مرضهم، لكن معظم الناس معديون لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد إصابتهم بالمرض، لكن البعض، وخاصة الأطفال الصغار وذوي الجهاز المناعي الضعيف ، قد يكونون معديين لفترة أطول.

علاج الانفلونزا

معظم الناس الذين يصابون بالإنفلونزا يعانون من مرض خفيف إلى متوسط ​​الشدة ولا يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية مضادة للفيروسات، لكن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بأن المرضى الذين يعانون من مرض شديد أو عرضة لمضاعفات خطيرة بالحصول على علاج بالعقاقير المضادة للأنفلونزا التى تعمل بشكل أفضل عندما تبدأ في غضون يومين من الإصابة بالمرض، هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض والحد من مدة المرض.


موسم الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

اعراض الانفلونزا

علاج الانفلونزا

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