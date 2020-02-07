الأمم المتحدة تعلن وجود 27 ألف إرهابى أجنبى فى العراق وسوريا

نيويورك /أ ش أ/

أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة، عن وجود حوالى 27 ألف إرهابى أجنبى فى سوريا والعراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن فورونكوف قوله : "يجب أن نبقى متوحدين من أجل مكافحة هذا الشر . (داعش) واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الإقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ فى أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

وأضاف أنه "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".

وأوضح فورونكوف أن "عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص".