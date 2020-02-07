سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:01 م
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة أمطار- أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تغيرا فى الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى غدا السبت، وطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطه ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية،  فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
 
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.
 
و يشهد اليوم الجمعة انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى  مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
 
 
 

 


الارصاد

هيئه الارصاد

حاله الطقس

انخفاض الدرجات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. سقوط أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة بمطروح

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:29 م

زاهي حواس يزور معبد ديبود المصرى فى مدريد بعد استغاثة لحمايته من الأمطار

الجمعة، 07 فبراير 2020 08:27 م

مطران سوهاج يحتفل بتدشين مذبح جديد لكنيسة سيدة الانتقال بجرجا

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:06 م

فيديو.. رغم الأمطار.. انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:02 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. ارتفاع حالات الوفيات فى الصين إلى 636 بسبب كورونا.. أستراليا تحتفل بهطول أمطار لم تحدث من 20 عاما أخمدت حرائق.. الجيش اليمنى يسيطر على مواقع غرب الجوف

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة