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افتتاح شعبي لمسرح 23 يوليو بالمحلة بعد توقف27سنة بحضور محافظ الغربية..صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:27 م
افتتاح شعبي لمسرح 23 يوليو بالمحلة بعد توقف27سنة بحضور محافظ الغربية..صور افتتاح شعبي لمسرح 23 يوليو بالمحلة
الغربية- عادل ضرة _ مصطفى عادل

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خرج مسرح 23 يوليو بمدينه المحلة الكبرى في محافظة الغربية للنور مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من 27 عاما، ضربه فيها الإهمال وانتشرت فيه الطيور الجارحة والحشرات والفئران، إلى أن انتفض عدد كبير من شباب رجال الأعمال أعضاء حملة الشباب يقدر، وقاموا بترميم المسرح وإحلاله وتجديده بالكامل بالجهود الذاتيه وتجهيزه بالفرش والكراسي والإضاءات والأصوات وتجديد خشبة المسرح مرة أخرى.

وافتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسرح بعد تطويره بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، ونواب البرلمان بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبيه بمدينة المحلة، وقام المحافظ بازاحه الستار عن حجر الرخام المدون عليه تاريخ انشاء المسرح في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث وضع الصاغ أركان حرب صلاح سالم حجر الأساس لقاعة 23 يوليو ودار التحرير برئاسة البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر فى 27 يوليو 1955.
وتزينت جدران المسرح بصور زعماء مصر  وعدد مم الفنانين.
 
ويشهد المسرح عروضا فنية لفريق الكورال وقام الفريق بتقديم عدد من الأغاني الوطنيه يعقبها عرض لفني لذوي الهمم ثم تكريم رموز الرياضه من ابناء محافظة الغربيه في الرياضات المختلفة والذين حققوا بطولات لمصر في الفترة الماضية منهم الكابتن شوقث غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي وحارس مرمى منتخب الشباب الكابتن محمد صبحي وعدد كبير من لاعبي المنتخب واللاعبين في الالعاب الفرديه ابناء محافظة الغربية.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة  الكبرى بمحافظة الغربية، صرح فنى وثقافى كبير، أقيم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، .
ووضع حجر الأساس لهذه القاعة "مسرح 23 يوليو" ، والتى تقع فى أهم ميادين المحلة الكبرى، وكان منبرًا للتنوير والثقافة ونشر الوعى والفنون لأهالى المحلة وتوابعها، ومحافظة الغربية.

وشهد المسرح إقامة العديد من الحفلات أثناء الثورة وبعدها، وكان منارة يستقبل المئات من أبناء المدينة، وظل يمارس دوره كقوة ناعمة لإحياء التراث الفنى المصرى إلى أن امتلأ بالبوم والفئران ونسج العنكبوت خيوطه، بعد أن تجاهله المسئولون لفترة طويلة أستمرت أكثر من 27 عامًا، وقف فيها شاهدًا على ما تعرض له من تجاهل ونسيان من المسئولين سواء وزارة الثقافة أو الإعلام أو المحافظة، وفقد قيمته.

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (1)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (1)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (2)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (2)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (3)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (3)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (4)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (4)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (5)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (5)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (6)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (6)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (7)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (7)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (8)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (8)

 

افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (9)
افتتاح شعبي لمسرح 23يوليو بالمحلة (9)

 

 
 

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