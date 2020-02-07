اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة.

السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة





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