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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:10 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة.

 

عبد-الفتاح-السيسي--يتفقد--أعمال-التطوير-الجارية-بمنطقة-عزبة-الهجانة-اسفل-كوبرى-الجيش-بطريق-السويس-(1)

السيسى يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة

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عزبة الهجانة

لينين الرملى

الصحة

سلطات مطار القاهرة

الإسكان

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