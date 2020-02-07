اعترافات 3 عاطلين: تورطنا باستغلال أطفال الشوارع في التسول ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 3 عاطلين، تم القبض عليهم، لاتهامهم باستغلال الصبية صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور، عن أنهم يستغلون الأطفال بلا أوى، الذين يلجأون إلى الشوارع للمبيت بها، في أعمال التسول، حيث يعرضون عليهم توفير مكان للإقامة به، والعمل بصحبتهم، مقابل مبلغ مالي، ثم يجبرونهم على استعطاف المارة والتسول.

أضاف المتهمون الثلاثة، أنهم يوجهون تهديدات للأطفال لإجبارهم على العمل معهم، والاستيلاء على متحصلات تسولهم، ويجبرونهم على تعاطى المواد المخدرة.

كما ذكر 5 أطفال تعرضوا للاستغلال على يد المتهمين، أنهم يتعرضون للتهديد والإجبار على التسول، لصالح الجناة، وأنهم يضطرون للاستجابة لهم خشية تعرضهم للإيذاء، خاصة أن اثنين من المتهمين سابق اتهامهم في عدة قضايا.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وشنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.