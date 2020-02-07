سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استمرار أزمة جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا بعد بريكست.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:59 م
استمرار أزمة جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا بعد بريكست.. إعرف التفاصيل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن مدريد تقرر الاحتفاظ بحق النقض فى علاقتها بجبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى" بريكست"، وشددت المصادر الدبلوماسية على أن إسبانيا والمملكة المتحدة قد شجعا  عقد أول معاهدة بشأن جبل طارق منذ أوتريخت - التى أصبحت سارية منذ عام 1715 - وهى معاهدة ضريبية تطلب فيها مدريد من لندن توفير شروط متساوية للشركات فى فترة بعد بريكست، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وقالت المصادر الإسبانية "إننا نكتسب بالفعل السيادة بشكل لا يصدق،  دون أن نسميها أننا نستعيد السيادة المالية، حيث أن الهدف بالنسبة لإسبانيا هو عدم وجود مناطق متخلفة ، مما سيؤثر على الموارد المخصصة للتماسك والسياسة الزراعية المشتركة (CAP).

وأشارت الصحيفة إلى ان الاتحاد الأوروبى يدعم مطالبة إسبانيا،  بجبل طارق، ومنح مدريد سلطة استبعاد الصخرة من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، ويخطط الاتحاد الأوروبى لمنح إسبانيا القدرة على استثناء جبل طارق، التابع لبريطانيا، من أى صفقة مع الاتحاد الأوروبى، بعد الطلاق بين لندن وبروكسل.

ووفقاً لتقارير، فإنه من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون خيار تسليم الإقليم إلى إسبانيا أو استبعاده من أى اتفاق تجارى بين الاتحاد وبريطانيا.

وقال دبلوماسي أوروبى بارز "لقد طلبوا من حيث المبدأ ألا تنطبق العلاقة الجديدة على جبل طارق دون موافقة صريحة من إسبانيا، ولن يتم منحها إلا إذا تم حل مسألة جبل طارق من خلال المحادثات الثنائية بين إسبانيا وبريطانيا".

وتنص الخطوط العريضة للمادة 50 الخاصة بالمجلس الأوروبى على أن الاتحاد لا يمكنه التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن جبل طارق دون موافقة الحكومة الإسبانية.

وسيطلب رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز أيضاً انتقالاً سلساً لنحو 10 آلاف مواطن يسافرون يومياً إلى جبل طارق للعمل هناك، مع الوصول إلى السوق الموحدة، ويتطلع رئيس الوزراء البريطانى إلى إخراج بلاده من السوق الموحدة، وسيتعين عليه إبرام صفقة منفصلة لمنع وجود حدود ذات حراسة مشددة بين إسبانيا وجبل طارق.

يذكر أنه فى استفتاء أجرى فى العام 2016، صوت ما نسبته 96 % من البريطانيين فى جبل طارق على أمل أن يتم الحفاظ على سهولة الوصول إلى إسبانيا والخروج منها لكل من العمال والسلع.

ومنطقة جبل طارق، التابعة لبريطانيا، عبارة عن شبه جزيرة مربعة طولها أربعة كيلومترات، وكانت مصدر توتر بين إسبانيا وبريطانيا لعدة قرون، ويقدر عدد سكانها بحوالى 30 ألف نسمة فقط، ولكنها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعها على المدخل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسى، وبين قارتى أوروبا وأفريقيا.

ويوجد فى جبل طارق قاعدة بحرية وعسكرية بريطانية من أهدافها مراقبة الشحن من وإلى البحر المتوسط، وترفض إسبانيا سيطرة لندن على منطقة جبل طارق، بموجب معاهدة أوسترخت الموقعة عام 1713، وتطالب منذ سنوات بالسيادة عليها.


اسبانيا

جبل طارق

بريكست

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بريكست" يفجر تحديات واسعة مع دول الجوار الأوروبى.. مواجهة بين لندن ومدريد حول وضع جبل طارق.. المنطقة تظل داخل "شنجن" بعد انسحاب بريطانيا من تكتل القارة العجوز.. تقرير: خروج بريطانيا سينعكس سلبا على الاتحاد

الجمعة، 24 يناير 2020 04:02 ص

"جبل طارق" قد تظل داخل "منطقة شنجن" بعد انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبى

السبت، 18 يناير 2020 04:40 م

جبل طارق: الإفراج عن الناقلة "أدريان داريا 1" كان بدافع حسن النوايا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 05:25 م

صور.. العالم هذا الصباح.. ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق وتتجه إلى كالاماتا اليونانية.. توديع ضحايا حادث إطلاق نار فى تكساس بالزهور.. دانييل ميدفيديف يهزم ديفيد جوفين ويتوج بلقب بطولة "سينسناتى" للتنس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة