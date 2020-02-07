استشهاد شاب فلسطينى وإصابة العشرات فى مواجهات مع قوات الاحتلال

كتب رامى محيى الدين

نشرت قناة العربية خبرا عاجلا يفيد باستشهاد شاب فلسطيني من بلدة قفين شمال الضفة ، بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه ، وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل اثنان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عند المدخل الجنوبى لمدينة أريحا، عقب مسيرة فى المحافظة.

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، واعتقلوا شابين، أحدهما من مخيم عقبة جبر.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.