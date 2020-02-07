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استرداد 529 فدانا و58 ألف متر بالفيوم خلال الموجة الـ15 لإزالة التعديات

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:55 ص
استرداد 529 فدانا و58 ألف متر بالفيوم خلال الموجة الـ15 لإزالة التعديات إزالة التعديات - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 18 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 29 فدان و10 قراريط، و16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 58582 متراً من أراضى أملاك الدولة بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق، خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك فى إطار الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

 

أوضح "الأنصاري" أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و4 قراريط من أراضى أملاك الدولة بمركز الفيوم، وحالتى تعدٍ بالبناء على مساحة 45200 متر بقرى المركز، مشيرًا إلى فصل المرافق عن 12 حالة مبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 1456 متر.

 

وكشف محافظ الفيوم عن ازالة مركز إطسا لـ 15 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و6 قراريط، و14 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 13382 متراً، لافتاً الى فصل المرافق عن 26 حالة لمبانٍ مأهولة بالسكان على مساحة 3271 متر، وتنفيذ إزالة جزئية لحالتي مبانٍ على مساحة 296 متر.

 

وأشار المحافظ الى استرداد مساحة 500 فدان تم التعدي عليها بالزراعة بقصر الباسل بمركز إطسا، وإزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 22 فدان من أراضى أملاك الدولة بنواحي مركز يوسف الصديق.

 

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات الخدمية المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


الفيوم

محافظة الفيوم

إسترداد أراضى الدولة

حملات الإزالة بالفيوم

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