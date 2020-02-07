اختيار 11 مصرية ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط.. إعرفهم

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة لوصول 11 سيدة أعمال مصرية لـ 10 مراكز ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط فى 2020.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها لاختيار 11 سيدة مصرية ضمن قائمة فوربس ميدل إيست باور لأفضل 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط، مؤكدة انهن نماذج نسائية اقتصادية مشرفة لمصر أمام العالم، ومن أقوى وانجح سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط ويتقلدن مناصب قيادية فى الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية، وفخر وقدوة لكل سيدة مصرية تتمنى ان تحذو حذوهن.

يذكر أن قائمة سيدات الأعمال المصريات وترتبيهن جاء على النحو الآتى:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافى، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية".

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت التجارى.

40 ـ ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون".

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة".

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69 - ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ساب إيجيبت".

81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.

بدأت مجلة فوربس مع بداية عام 2009 بتجميع قائمة سنوية تضم أقوى الرجال والنساء وأكثرهم نفوذا وتأثيرا في العالم تحت عنوان "قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرا فى العالم". تأخذ القائمة اسم واحد لكل 100 مليون شخص، فعلى سبيل المثال احتوت القائمة في عام 2009 على 67 اسم بينما احتوت في عام 2018 على 75 اسم.

يتم إختيار هذا الاسم إعتمادا على مدى تأثيره على الموارد البشرية والأحداث العالمية ومدى تأثير أراءه على الاقتصاد العالمى.