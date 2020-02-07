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إيطاليا تعلن عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:55 ص
إيطاليا تعلن عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم (الجمعة) - "إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا المستجد، فى ثالث إصابة مؤكدة فى البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين فى الأسبوع الماضي".


وأضاف أن الإيطالى الذى تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية فى إقليم هوبي، مركز الفيروس الذى أودى بحياة أكثر 630 شخص على الأقل.. وحدثت حالتا وفاة فى هونج كونج والفلبين.


وأشار إلى أن المواطنين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فى قاعدة عسكرية بجنوب روما، وتشير الاحصاءات إلى أنه تم تسجيل حوالى 230 حالة إصابة بفيروس كورونا، فى 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسى .

وتحاول دولة الصين جاهدة في تطويع التكنولوجيا لمكافحة مرض كورونا الفتاك، حتى الآن، حيث تستخدم طائرات بدون طيار، مزودة بكاميرات حرارية لفحص درجات حرارة السكان، كما توصل الإمدادات الطبية كأقنعة الوجه، المواد الغذائية فى المناطق المعزولة.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه يمكن لأجهزة المراقبة عالية التقنية، تحديد الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارة الجسم، وإبلاغ حالته إلى المسؤولين.

 


كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

الصين

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