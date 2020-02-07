أعلنت السلطات الإيطاليه أن الرحلات الجوية إلى الصين ستبقى متوقفة بسبب فيروس كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، كانت قد أعلنت شركة إيرباص عن وقف خط تجميع طائراتها في الصين بسبب فيروس كورونا.
يذكر أن الفيروس تسبب فى إصابة 24500 شخص في العديد من دول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، عن 65 حالة وفاة جديدة.
وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 17 حالة في هونج كونج- بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات أخرى في منطقة ماكاو، لكن معظم الوفيات كانت في مقاطعة هوبي وسط الصين، حيث تم اكتشاف المرض في ديسمبر الماضي.
فيما دعت بريطانيا مواطنيها المتواجدين فى الصين لمغادرتها على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد وسقوط عدد من القتلى والمصابين وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها .
يذكر أن الفيروس تسبب فى قتل 425 شخصا فى الصين، وشخص واحد فى كل من الفلبين وهونج كونج. وتأكدت 20 ألف حالة إصابة، منها 180 على الأقل خارج الصين.
وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس فى خوبى، بؤرة تفشى المرض، ليصل العدد الإجمالى للمصابين فى الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الصين إلى 19967 مصابا فى سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات فى العالم نحو 20155 شخصا.
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