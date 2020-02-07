هند المغربي

أعلنت السلطات الإيطاليه أن الرحلات الجوية إلى الصين ستبقى متوقفة بسبب فيروس كورونا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، كانت قد أعلنت شركة إيرباص عن وقف خط تجميع طائراتها في الصين بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الفيروس تسبب فى إصابة 24500 شخص في العديد من دول العالم، فيما أعلنت بكين في وقت سابق، عن 65 حالة وفاة جديدة.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 490 حالة، و24324 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسي.