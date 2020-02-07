إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بني سويف الشرقى

بني سويف أيمن لطفي

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدات فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة اليوم الجمعة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة الكريمات على الطريق الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جميعهم مقيمون محافظة أسيوط، ونقلت سيارات إسعاف بني سويف ثلاثة من المصابين إلى مستشفى أطفيح وهم: فرنجية محمد حسن، 55 سنة، ربة منزل، كدمات وسحجات بالظهر _ ليلي محمد حسن 49 سنة، ربة منزل، جرح وسحجات بالجسم _ محمود محمد حسن، 52 سنة، فلاح، جرح وسحجات بالجسم، بينما شاركت سيارات إسعاف الكريمات فى نقل باقى المصابين إلي المستشفى، وانتقلت قوات المرور إلى مكان الحادثة لرفع آثارها لتسيير الحركة على الطريق الصحراوى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفى ذات الصدد أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة أمام كافتريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "رانيا عباس مغربى" 13 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم: " أسماء جمعه مغربى" 18 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عباس مغربي" 7 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "جمعة مغربى دياب" 62 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، "هشام عباس مغربي" 17 سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "فاطمة على محمد" 43 سنة مصابة باشتباه كسر بالضلوع، "عباس مغربى كامل" فلاح 50 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، "سعدية قطب عبدالوهاب"55 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى" العام سابقا" لتلقى العلاج و الإسعافات الأولية اللازمة،. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.