إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بزراعى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق" ايتاى البارود - شبراخيت"، مما أدى إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم .

وتم نقل المصابين الى مستشفى ايتاى البارود العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الأسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

كما لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بمركز بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بطريق- القاهرة الأسكندرية الزراعى" بالقرب من مركز كفر الدوار، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.