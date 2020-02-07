إزالة ألف متر حشائش عن منطقة "كوم الناضورة" لتجميل المواقع الأثرية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة الآثار بالإسكندرية، استكمال مبادرة حكاية تاريخية لتجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات حيث قامت الإدارة باستئناف أعمالها بمنطقة كوم الناضورة الأثرية وإزالة مخلفات اكثر من 1000 متر

وقال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات صحفية اليوم إنه تم استئناف اعمال مبادرة " حكاية تاريخية "والمكونة من مجموعة من شباب الجامعات وقيامهم بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق مما يعطي مثالا رائعا لشباب واع ومثقف بيحب بلاده وتراث وحضارة بلاده

وأشار "محمد متولى " أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الاثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996 م وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصي ارتفاع له 25م ومساحته حوالي ستة فدان ونصف ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد علي باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الانجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الاشارة وبرج كرة الزوال .

وأوضح متولي أن أشهر المباني بها هو برج الاشارة ويرجع تاريخه لسنة 1936 م وهو يرجع لعصر الملك فؤاد الاول والبرج ذو سلم حلزوني ويبلغ ارتفاعه 24,5 م

وأكد متولي وجود حديقة متحفيه بكوم الناضورة تحتوي علي 126 قطعة متنوعة منها شواهد قبور وأعمدة وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة وذلك بخلاف عدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد علي باشا والتي تنتشر علي المستويات الثلاثة للتل الترابي التراكمي لكوم الناضورة