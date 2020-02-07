سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة ألف متر حشائش عن منطقة "كوم الناضورة" لتجميل المواقع الأثرية بالإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:00 م
إزالة ألف متر حشائش عن منطقة "كوم الناضورة" لتجميل المواقع الأثرية بالإسكندرية إزالة الحشائش
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الآثار بالإسكندرية، استكمال مبادرة حكاية تاريخية لتجميل المواقع الأثرية ورفع المخلفات حيث قامت الإدارة باستئناف أعمالها بمنطقة كوم الناضورة الأثرية وإزالة مخلفات اكثر من 1000 متر

وقال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات صحفية اليوم إنه تم استئناف اعمال مبادرة " حكاية تاريخية "والمكونة من مجموعة من شباب الجامعات وقيامهم بحملة لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق مما يعطي مثالا رائعا لشباب واع ومثقف بيحب بلاده وتراث وحضارة بلاده

وأشار "محمد متولى " أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الاثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم 2375 لسنة 1996  م وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصي ارتفاع له 25م ومساحته حوالي ستة فدان ونصف ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد علي باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الانجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الاشارة وبرج كرة الزوال .

وأوضح متولي أن أشهر المباني بها هو برج الاشارة ويرجع تاريخه لسنة 1936 م وهو يرجع لعصر الملك فؤاد الاول والبرج ذو سلم حلزوني ويبلغ  ارتفاعه 24,5 م

وأكد متولي وجود حديقة متحفيه بكوم الناضورة تحتوي علي 126 قطعة متنوعة منها شواهد قبور وأعمدة وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة وذلك بخلاف عدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد علي باشا والتي تنتشر علي المستويات الثلاثة للتل الترابي التراكمي لكوم الناضورة

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

كوم الناضورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

مفيش صاحب يتصاحب.. يخطف ابنة صديقه لمساومته على 50 ألف جنيه.. المتهم: "أبوها فضفض لى بالكلام عن الفلوس اللى معاه وأنا كنت مزنوق".. واستعنت بسيدة لإخفاء الضحية بالشرقية.. وتركناها فى مسجد بالسيدة زينب.. فيديو

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو.. لو بتعدى على الطرق دى خد بالك عشان مقفولة

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

فيديو معلوماتى.. تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال × 9معلومات

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

لماذا ساهم أردوغان فى تهريب الإرهابيين بليبيا إلى أوروبا؟

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

التعليم تكشف ضوابط اختيار المتطوعين من أولياء الأمور للعمل فى المدارس

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ننشر نص قانون الحكومة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة