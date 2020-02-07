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"أوقاف الأقصر" تتابع النشاط الدعوى وتشكيل لجان للمرور على المساجد.. صور

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:56 ص
"أوقاف الأقصر" تتابع النشاط الدعوى وتشكيل لجان للمرور على المساجد.. صور قيادات أوقاف الأقصر يتابعون النشاط الدعوى في اجتماع لقيادات المديرية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد اجتماع لبحث ومتابعة العمل بالإدارات الفرعية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والإداري بالمديرية مع مديرى الإدارات التابعة للمديرية، حيث ترأس الاجتماع الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، حيث تم خلاله الوقوف على الطبيعة ومناقشة كل ما يهم الشأن الدعوى فى المديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر – في بيان صحفي – أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، وعضوية الشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تلك اللجان مهمتها متابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وكذلك المرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه، والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنفيذاً لتعليمات مديرية أوقاف الأقصر ووزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تم عقد ندوة دينية بالمدينة الشبابية بمركز ومدينة الطود لفتيات قطار الشباب، وقد حاضر فيها الشيخ سيد محمود جاد الرب من إدارة أوقاف الزينية وكانت تحت عنوان "بناء الوعي والقيم وتصحيح السلوك" وهذا النشاط هو من الأنشطة الدعوية المهمة التى ترعاها الوزارة تحت إشراف وزير الأوقاف وهذا يدل على مدى أهمية هذا النشاط المبارك الطيب، والذى يستهدف شريحة مهمة من المواطنين.

 

قيادات أوقاف الأقصر يتابعون النشاط الدعوى في اجتماع لقيادات المديرية (1)
 
 
قيادات أوقاف الأقصر يتابعون النشاط الدعوى في اجتماع لقيادات المديرية (2)
 
 
قيادات أوقاف الأقصر يتابعون النشاط الدعوى في اجتماع لقيادات المديرية (3)

 


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